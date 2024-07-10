Аталанта може відпустити Міранчука в клуб МЛС

Російський півзахисник Аталанти Алєксєй Міранчук може продовжити кар'єру в клубі МЛС.

Про це повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

Наразі найімовірнішим варіантом є перехід в Атланту Юнайтед, яка контактує щодо трансферу хавбека. Контракт росіянина з Аталантою розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Міранчук не входить у плани головного тренера бергамасків Джан П'єро Гасперіні. У попередньому сезоні Алєксєй провів 42 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи та віддав 12 асистів.