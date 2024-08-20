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Астон Вілла підсилиться талантом Манчестер Сіті

Микола Дендак — 20 серпня, 20:05
Астон Вілла підсилиться талантом Манчестер Сіті
Кейн Тейлор
Getty Images

19-річний півзахисник Манчестер Сіті Кейн Тейлор близький до переходу в Астон Віллу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що трансфер футболіста обійдеться клубу в 750 тисяч євро. Також "містяни" отримають 25% від подальшого продажу гравця.

У сезоні-2023/24 Тейлор зіграв 28 поєдинків за Манчестер Сіті U-21. На його рахунку 8 голів та 6 гольових передач.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до складу "містян" повернеться Ілкай Гюндоган, який минулий сезон провів у Барселоні. Пеп Гвардіола вже схвалив повернення Ілкая.

Очікується, що контракт 34-річного німця з Манчестер Сіті буде короткостроковим через вік гравця.

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