Астон Вілла підсилиться талантом Манчестер Сіті
Кейн Тейлор
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19-річний півзахисник Манчестер Сіті Кейн Тейлор близький до переходу в Астон Віллу.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що трансфер футболіста обійдеться клубу в 750 тисяч євро. Також "містяни" отримають 25% від подальшого продажу гравця.
У сезоні-2023/24 Тейлор зіграв 28 поєдинків за Манчестер Сіті U-21. На його рахунку 8 голів та 6 гольових передач.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до складу "містян" повернеться Ілкай Гюндоган, який минулий сезон провів у Барселоні. Пеп Гвардіола вже схвалив повернення Ілкая.
Очікується, що контракт 34-річного німця з Манчестер Сіті буде короткостроковим через вік гравця.