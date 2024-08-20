Астон Вілла підсилиться талантом Манчестер Сіті

19-річний півзахисник Манчестер Сіті Кейн Тейлор близький до переходу в Астон Віллу.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що трансфер футболіста обійдеться клубу в 750 тисяч євро. Також "містяни" отримають 25% від подальшого продажу гравця.

🟣🔵🔐 Kane Taylor leaves Man City Academy to join Aston Villa on £750k deal.



Man City will also have 25% sell-on clause.



Exclusive story, confirmed ⤵️✅ https://t.co/crJVoKKsuQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

У сезоні-2023/24 Тейлор зіграв 28 поєдинків за Манчестер Сіті U-21. На його рахунку 8 голів та 6 гольових передач.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до складу "містян" повернеться Ілкай Гюндоган, який минулий сезон провів у Барселоні. Пеп Гвардіола вже схвалив повернення Ілкая.

Очікується, що контракт 34-річного німця з Манчестер Сіті буде короткостроковим через вік гравця.