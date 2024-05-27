Винагорода за успішний сезон: Астон Вілла підписала нову угоду з Емері
Астон Вілла підписала новий контракт з іспанським тренером Унаї Емері.
Про це повідомила пресслужба англійського клубу.
Нова угода розрахована до 2029 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт іспанця має значно кращі фінансові умови.
Нагадаємо, що Астон Вілла посіла 4 місце в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону та вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.
Раніше ми повідомляли, що Емері був номінований на нагороду "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.