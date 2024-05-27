Винагорода за успішний сезон: Астон Вілла підписала нову угоду з Емері

Астон Вілла підписала новий контракт з іспанським тренером Унаї Емері.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Нова угода розрахована до 2029 року.

Aston Villa are thrilled to announce Manager Unai Emery has agreed a new five-year contract! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2024

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт іспанця має значно кращі фінансові умови.

Нагадаємо, що Астон Вілла посіла 4 місце в Англійській Прем'єр-лізі цього сезону та вперше за 41 рік кваліфікувалася в Лігу чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що Емері був номінований на нагороду "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.