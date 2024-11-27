Асистент Пушича: Мені дуже приємно, що Зінченко привітав мене з днем народження
Кріс ван дер Верден, асистент головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, був розчулений, коли Олександр Зінченко привітав його з днем народження.
Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.
"Ми справді працювали разом. Він був дуже молодим хлопцем, коли прийшов до нас (у ПСВ – прим.). Зінченко був неймовірним професіоналом. Після тренувань він залишався додатково працювати з м’ячем.
Він був одним з хлопців, який завжди проявляв ініціативу, щоб зробити щось додаткове, і це було фантастично бачити.
Мені дуже приємно, що минулого тижня він телефонував мені на Facetime, щоб привітати з Днем народження. Я не тільки працював з ним, але майже щодня ми грали у тенісбол. Я дав йому гарний урок, тому що він ніколи не перемагав мене сам-на-сам.
Зіна привітав мене з Днем народження і сказав: "Наступного разу, коли ми зустрінемось, то зіграємо в тенісбол, і я на 100% впевнений, що переможу тебе". Це було дуже мило", – сказав ван дер Верден.
Нідерландський фахівець і український універсал перетнулися у сезоні-2016/17, коли Манчестер Сіті віддав ще 19-річного на той момент Зінченка в оренду ПСВ. За нідерландський клуб Олександр провів 12 матчів, у яких віддав 3 асисти.
Зазначимо, що більшу частину своєї ігрової кар’єри Кріс ван дер Верден провів саме в ПСВ. Також він 6 років працював асистентом головного тренера команди в період з 2012-го по 2018-й.
Нещодавно Кріс пожартував, що рідні та близькі перестануть спілкуватися з ним, якщо Шахтар переможе ПСВ у 5 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться вже сьогодні, 27 листопада, о 22:00. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.