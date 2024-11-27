Асистент Пушича: Мені дуже приємно, що Зінченко привітав мене з днем народження

Кріс ван дер Верден, асистент головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, був розчулений, коли Олександр Зінченко привітав його з днем народження.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Ми справді працювали разом. Він був дуже молодим хлопцем, коли прийшов до нас (у ПСВ – прим.). Зінченко був неймовірним професіоналом. Після тренувань він залишався додатково працювати з м’ячем.

Він був одним з хлопців, який завжди проявляв ініціативу, щоб зробити щось додаткове, і це було фантастично бачити.

Мені дуже приємно, що минулого тижня він телефонував мені на Facetime, щоб привітати з Днем ​​народження. Я не тільки працював з ним, але майже щодня ми грали у тенісбол. Я дав йому гарний урок, тому що він ніколи не перемагав мене сам-на-сам.

Зіна привітав мене з Днем ​​народження і сказав: "Наступного разу, коли ми зустрінемось, то зіграємо в тенісбол, і я на 100% впевнений, що переможу тебе". Це було дуже мило", – сказав ван дер Верден.