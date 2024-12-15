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Мабуть емоції: Ашур – про відмову Пушича потиснути йому руку

Олександр Булава — 15 грудня 2024, 21:51
Мабуть емоції: Ашур – про відмову Пушича потиснути йому руку
Ашур
ФК Шахтар

Головний тренер Полісся Імаду Ашур відреагував на скандальний епізод після матчу з Шахтарем, коли наставник "гірників" Маріно Пушич не потиснув йому руку.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

Ашур підійшов до Пушича та хотів потиснути руку, але хорватський фахівець дав зрозуміти, що він не планує цього робити.

"Емоції, мабуть, чи претензії якісь до арбітрів. Я, чесно кажучи, не зрозумів позиції тренера суперника. Коли ми раніше перетиналися, у нас були хороші стосунки. Емоції та й усе", – розповів Ашур.

Полісся після перемоги над Шахтарем відірвалося від Карпат у турнірній таблиці та закріпилося на п'ятому місці, заробивши вже 27 балів.

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Шахтар Донецьк

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