Артета: Зінченко потрібен нам у формі
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета оцінив важливість українського футболіста Олександра Зінченка.
Цитує тренера пресслужба "канонірів".
"Як змінилась роль Зінченка? Так, сподіваюся, сильно змінилась. Очевидно, він нам потрібен у формі, доступність є важливим фактором для підтримки стабільності, і минулого року у нас було досить багато проблем з цим. На початку цього сезону теж.
Сподіваюся, тепер він у формі, ми можемо почати використовувати його, і він зможе почати впливати на команду так, як він може, і це також важливо. Це те, на що ми сподіваємося", – сказав Артета.
Нагадаємо, Зінченко повернувся у заявку лондонського клубу на останній матч чемпіонату Англії проти Борнмута (0:2) після травми, проте гру провів на лаві запасних.
Арсенал наступний матч зіграє 22 жовтня у межах третього туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря Шахтарем. Початок – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Раніше Артета розповів, чи зіграють Мартін Едегор та Букайо Сака проти українського клубу.