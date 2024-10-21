Артета: Зінченко потрібен нам у формі

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета оцінив важливість українського футболіста Олександра Зінченка.

Цитує тренера пресслужба "канонірів".

"Як змінилась роль Зінченка? Так, сподіваюся, сильно змінилась. Очевидно, він нам потрібен у формі, доступність є важливим фактором для підтримки стабільності, і минулого року у нас було досить багато проблем з цим. На початку цього сезону теж.

Сподіваюся, тепер він у формі, ми можемо почати використовувати його, і він зможе почати впливати на команду так, як він може, і це також важливо. Це те, на що ми сподіваємося", – сказав Артета.