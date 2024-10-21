Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Артета: Зінченко потрібен нам у формі

Олександр Булава — 21 жовтня, 18:23
Артета: Зінченко потрібен нам у формі
Getty images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета оцінив важливість українського футболіста Олександра Зінченка.

Цитує тренера пресслужба "канонірів".

"Як змінилась роль Зінченка? Так, сподіваюся, сильно змінилась. Очевидно, він нам потрібен у формі, доступність є важливим фактором для підтримки стабільності, і минулого року у нас було досить багато проблем з цим. На початку цього сезону теж.

Сподіваюся, тепер він у формі, ми можемо почати використовувати його, і він зможе почати впливати на команду так, як він може, і це також важливо. Це те, на що ми сподіваємося", – сказав Артета.

Нагадаємо, Зінченко повернувся у заявку лондонського клубу на останній матч чемпіонату Англії проти Борнмута (0:2) після травми, проте гру провів на лаві запасних.

Арсенал наступний матч зіграє 22 жовтня у межах третього туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря Шахтарем. Початок – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Раніше Артета розповів, чи зіграють Мартін Едегор та Букайо Сака проти українського клубу.

Останні новини