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Артета: Ситуація у боротьбі за титул не змінилась

Олександр Булава — 27 лютого 2025, 11:49
Артета: Ситуація у боротьбі за титул не змінилась
Мікель Артета
Getty Images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета заявив, що ситуація у боротьбі за чемпіонство в АПЛ не змінилась навіть попри нічию з Ноттінгемом (0:0)

Цитує фахівця ВВС.

"Ми показали незламний характер, показали, наскільки сильно хотілося перемогти. Ми домінували у цій грі та намагалися відкрити рахунок.

Ми діяли наполегливо, але нам не вистачало тієї іскри, того останнього пасу, який потрібний для того, щоб зламати добре організовану команду. Нам потрібно частіше бити у площину. Ми билися до кінця, але не зуміли досягти успіху.

Ситуація у боротьбі за титул не змінилась. Ми можемо лише вигравати свої матчі та дивитися, скільки очок ми наберемо. Від такого результату відчуття не надто приємні. Ми хочемо перемагати", – сказав Артета.

За 10 турів до фінішу Арсенал іде другим у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи на 13 очок від Ліверпуля та маючи матч у запасі.

Напередодні Артета заявляв, що його команда не здається в боротьбі за чемпіонство в АПЛ, хоча визнає, що завоювати титул буде вкрай складно.

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