До тренерського штабу Оболоні приєднався ексголкіпер Динамо

Колишній голкіпер Динамо Артем Кичак став тренером воротарів Оболоні.

Про це повідомила пресслужба "пивоварів".

35-річний Кичак останні два сезони був голкіпером киян. Також грав за Волинь, Олімпік та Верес. Має досвід гри за кордоном, адже сезон 2018/19 виступав за угорський МТК.

Пройшов усі юнацькі збірні України, але за молодіжну і головну збірну не грав.

Нагадаємо, Оболонь декілька днів тому очолив Сергій Шищенко. Після перших 5 турів столична команда набрала лише одно очко. Останні чотири поєдинки команда програла з загальним рахунком 0:12. При цьому "пивоварам" вдалося вийти в 1/8 Кубку України.