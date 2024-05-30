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Довбик став трансферною ціллю Наполі

Микола Дендак — 30 травня, 08:40
Довбик став трансферною ціллю Наполі

Український нападник Жирони Артем Довбик потрапив у сферу інтересів італійського Наполі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що клуб розглядає українця як заміну Віктору Осімгену, який може перейти в ПСЖ у літнє трансферне вікно. За цей трансфер неаполітанці отримають достатньо грошей, щоб сплатити поставлену ціну на Артема.

Зазначимо, що цей сезон став провальним для Наполі. Вони посіли 10 місце в турнірній таблиці Серії А та не змогли пробитися в єврокубки.

У свою чергу Довбик провів неймовірний сезон. За 41 поєдинок він забив 25 м'ячів та віддав 10 результативних передач. Також українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги та повторив рекорд Андрія Шевченка.

Жирона Наполі Артем Довбик

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