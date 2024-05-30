Довбик став трансферною ціллю Наполі

Український нападник Жирони Артем Довбик потрапив у сферу інтересів італійського Наполі.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що клуб розглядає українця як заміну Віктору Осімгену, який може перейти в ПСЖ у літнє трансферне вікно. За цей трансфер неаполітанці отримають достатньо грошей, щоб сплатити поставлену ціну на Артема.

Зазначимо, що цей сезон став провальним для Наполі. Вони посіли 10 місце в турнірній таблиці Серії А та не змогли пробитися в єврокубки.

У свою чергу Довбик провів неймовірний сезон. За 41 поєдинок він забив 25 м'ячів та віддав 10 результативних передач. Також українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги та повторив рекорд Андрія Шевченка.