Довбик вийде у старті Роми на матч проти Ювентуса
Артем Довбик
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Український нападник Роми Артем Довбик вийде у стартовому складі на поєдинок 3 туру італійської Серії А проти Ювентуса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.
Зазначимо, що у двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко. Єдиний гол "вовків" на старті сезону забив Ельдор Шомуродов, який отримав лише 20 хвилин у матчі з Емполі. За два поєдинки Артем не відзначився результативними діями.
Варто додати, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.