Довбик вийде у старті Роми на матч проти Ювентуса

Український нападник Роми Артем Довбик вийде у стартовому складі на поєдинок 3 туру італійської Серії А проти Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #JuveRoma 🐺



🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/pTwFmv5yFd — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2024

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Зазначимо, що у двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко. Єдиний гол "вовків" на старті сезону забив Ельдор Шомуродов, який отримав лише 20 хвилин у матчі з Емполі. За два поєдинки Артем не відзначився результативними діями.

Варто додати, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.