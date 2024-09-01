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Довбик вийде у старті Роми на матч проти Ювентуса

Микола Дендак — 1 вересня, 20:55
Довбик вийде у старті Роми на матч проти Ювентуса
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик вийде у стартовому складі на поєдинок 3 туру італійської Серії А проти Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на медіаплатформі MEGOGO.

Зазначимо, що у двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко. Єдиний гол "вовків" на старті сезону забив Ельдор Шомуродов, який отримав лише 20 хвилин у матчі з Емполі. За два поєдинки Артем не відзначився результативними діями.

Варто додати, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Артем Довбик

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