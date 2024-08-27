Довбик розповів про цілі, яких хоче досягти з Ромою

Український форвард Роми Артем Довбик хоче завоювати титул найкращого бомбардира Серії А.

Його слова передає Roma Press з посиланням на Sky Sports.

"Я знаю, що Рома — це великий клуб з великою історією та фантастичними вболівальниками. Атмосфера на стадіоні "Олімпіко" інша, і це відчувається. Бути найкращим бомбардиром Ла Ліги — це дуже важливо, це нагорода, яка додає мені впевненості. Я намагатимусь завоювати її ще й тут, в Італії. Це буде велика пригода, тому що я нападник, як і Андрій Шевченко, який добре проявив себе в Італії, і я хочу зробити те ж саме і продемонструвати свою цінність на полі", — сказав Артем.

Зазначимо, що У двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко. Єдиний гол "вовків" на старті сезону забив Ельдор Шомуродов, який отримав лише 20 хвилин у матчі з Емполі. За два поєдинки Артем не відзначився результативними діями.

Варто додати, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Нагадаємо, минулого сезону українець забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матчах (36 у Ла Лізі та 3 в Кубку Іспанії). Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий б