Довбик: Бущан допоміг мені виграти трофей Пічічі

Воротар збірної України Георгій Бущан в оригінальний спосіб допоміг нападнику Жирони Артему Довбику виграти трофей Пічічі у цьому сезоні Ла Ліги.

Про це найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії розповів у інтерв'ю SportArena.

"У збірній зустріли всі: "Пічічі, пічічі!" Привітали, зробили коридор. Жора каже, що це 50 відсотків його заслуги, бо він перед останнім збором зарядив мої бутси. Каже: "Внаслідок мене ти забив". Якщо це так, то я йому також дуже вдячний.

Ми з ним спілкувалися, він каже: "Хочеш бути Пічічі? Давай я тобі зараз заряджу твої бутси". Кажу: "Ну, давай". Він зарядив. Не знаю, в нього якийсь свій обряд", — поділився Довбик.