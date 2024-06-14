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Довбик: Бущан допоміг мені виграти трофей Пічічі

Владислав Уткін — 14 червня, 17:26
Довбик: Бущан допоміг мені виграти трофей Пічічі

Воротар збірної України Георгій Бущан в оригінальний спосіб допоміг нападнику Жирони Артему Довбику виграти трофей Пічічі у цьому сезоні Ла Ліги.

Про це найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії розповів у інтерв'ю SportArena.

"У збірній зустріли всі: "Пічічі, пічічі!" Привітали, зробили коридор. Жора каже, що це 50 відсотків його заслуги, бо він перед останнім збором зарядив мої бутси. Каже: "Внаслідок мене ти забив". Якщо це так, то я йому також дуже вдячний.

Ми з ним спілкувалися, він каже: "Хочеш бути Пічічі? Давай я тобі зараз заряджу твої бутси". Кажу: "Ну, давай". Він зарядив. Не знаю, в нього якийсь свій обряд", — поділився Довбик.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Напередодні з'являлась інформація, що іспанський гранд готовий виплатити клаусулу Жироні за українського форварда.

Георгій Бущан Жирона Збірна України з футболу Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Артем Довбик

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