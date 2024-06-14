Довбик: Бущан допоміг мені виграти трофей Пічічі
Воротар збірної України Георгій Бущан в оригінальний спосіб допоміг нападнику Жирони Артему Довбику виграти трофей Пічічі у цьому сезоні Ла Ліги.
Про це найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії розповів у інтерв'ю SportArena.
"У збірній зустріли всі: "Пічічі, пічічі!" Привітали, зробили коридор. Жора каже, що це 50 відсотків його заслуги, бо він перед останнім збором зарядив мої бутси. Каже: "Внаслідок мене ти забив". Якщо це так, то я йому також дуже вдячний.
Ми з ним спілкувалися, він каже: "Хочеш бути Пічічі? Давай я тобі зараз заряджу твої бутси". Кажу: "Ну, давай". Він зарядив. Не знаю, в нього якийсь свій обряд", — поділився Довбик.
У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).
Напередодні з'являлась інформація, що іспанський гранд готовий виплатити клаусулу Жироні за українського форварда.