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Довбик розповів про свою травму, отриману в матчі проти Лечче

Микола Дендак — 31 березня 2025, 17:55
Довбик розповів про свою травму, отриману в матчі проти Лечче
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник італійської Роми Артем Довбик повідомив, що у нього був спазм у матчі 30 туру Серії А проти Лечче.

Його слова передає Трибуна.

"Все нормально, сильний спазм", – сказав Довбик.

Нагадаємо, 27-річний форвард відзначився переможним голом на 80-й хвилині. Проте вже зовсім скоро його замінив Стефан Ель-Шаараві через дискомфорт у м'язах.

У нинішньому сезоні Артем Довбик взяв участь у 39 матчах Роми в усіх турнірах, у яких відзначився 16 голами та 4 результативними передачами.

Після протистояння з Лечче Довбик прокоментував свій переможний удар та підтримку, яку він отримує від одноклубників.

Лечче Рома травма Артем Довбик

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