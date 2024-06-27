Довбик: Якщо навіть бельгійські вболівальники освистували свою команду...

Нападник збірної України Артем Довбик вважає, що команда гідно провела матч 3 туру Євро-2024 проти Бельгії.

Своїми думками про поєдинок він поділився в коментарі Tribuna.com.

"Буває таке, коли не залітає. Сьогодні команда добре боролася на футбольному полі, були моменти. Але якщо навіть вболівальники збірної Бельгії освистували свою команду… Так, прикро вилітати. Ці незабиті моменти в голові. Буду довго їх памʼятати", — сказав Довбик.

Збірна України набрала рекордну кількість очок на груповому етапі Євро, але це все одно не допомогло "жовто-синім" вийти у плей-оф бодай з третього місця. Усьому виною від’ємна різниця м’ячів, на яку вплинула розгромна поразка від Румунії.