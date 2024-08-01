Довбик обрав номер у Ромі

Український нападник Жирони Артем Довбик завершує перехід у Рому та вже обрав ігровий номер.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Лонгарі.

Довбик виступатиме у римському клубі під 11-м номером. Раніше повідомлялося, що Довбик візьме 9-й номер, під яким грав Теммі Абрахам.

Раніше стали відомі остаточні умови угоди між Ромою та Жироною щодо переходу Довбика.

Свій останній матч за каталонську команду Артем провів вчора, 31 липня. Він взяв участь у товариському матчі Жирони проти Тулузи.