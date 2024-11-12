Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням

Форвард Роми Артем Довбик ризикує пропустити майбутні матчі збірної України у Лізі націй.

За інформацією RomaPress, що посилається на Corriere dello Sport, в останні дні українець відчув біль у коліні, який був викликаний забоєм у матчі проти Болоньї (2:3).

Довбику провели МРТ колінного суглобу, результати якого були обнадійливими, адже стан футболіста вважають задовільним.

Нападник продовжить відновлення вже у розташуванні збірної України. "Джаллороссі" у свою чергу хоч і спокійні, проте не хочуть ризикувати. Тому італійці уважно стежитимуть за ситуацією.

За інформацією джерела, Довбик перебуватиме під наглядом медичного персоналу збірної, який, за погодженням з лікарями Роми, вирішить, чи варто його залучати до матчів проти Грузії та Албанії, або йому слід повернутися до Італії для подальших обстежень.

Нагадаємо, що Україна зіграє з Грузією 16 листопада, після чого 19 листопада команда Сергія Реброва зустрінеться з Албанією.