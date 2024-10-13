Лідер збірної України пропустив тренування перед матчем з Чехією

Нападник збірної України Артем Довбик не брав участі в передматчевому тренуванні напередодні поєдинку 4 туру Ліги націй проти Чехії.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Також, за інформацією джерела, в загальній групі тренувався Тарас Степаненко, але на його коліні був помічений бандаж. Нагадаємо, 35-річний півзахисник пропустив матч із Грузією через пошкодження. Замість нього на позицію опорника вийшов Іван Калюжний, який став одним із найкращих гравців поєдинку.

Зазначимо, що на пресконференції Сергій Ребров заявив, що в лавах збірної є мікропошкодження, але він сподівається, що до гри проти Чехії будуть готові всі.

Матч Україна – Чехія відбудеться вже завтра, 14 жовтня. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. На Чемпіоні буде доступна текстова трансляція поєдинку.