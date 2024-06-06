Довбик: Від мене всі будуть чекати результату

Нападник збірної України Артем Довбик вважає, що на нього всі будуть покладати особливі сподівання на чемпіонаті Європи-2024.

Про це форвард розповів у коментарі УАФ.

"На Євро-2020 я приїжджав як третій нападник. На мене ніхто не розраховував. Я просто тренувався та чекав свого шансу.

Зараз я розумію, що мій статус в команді трішки змінився. Від мене будуть всі чекати результату. Ніхто не буде давати мені часу, чи чекати п'ять матчів, щоб я забив гол.

Буде і тиск... але в Іспанії він теж був, коли я не забивав сім матчів підряд. Проте я справився з цим, тому і тут справлюсь.

Ставлення партнерів не змінилося. Відчувається лише в плані гри, що на мене більше надіються", — сказав Довбик.