Довбик: Від мене всі будуть чекати результату
Нападник збірної України Артем Довбик вважає, що на нього всі будуть покладати особливі сподівання на чемпіонаті Європи-2024.
Про це форвард розповів у коментарі УАФ.
"На Євро-2020 я приїжджав як третій нападник. На мене ніхто не розраховував. Я просто тренувався та чекав свого шансу.
Зараз я розумію, що мій статус в команді трішки змінився. Від мене будуть всі чекати результату. Ніхто не буде давати мені часу, чи чекати п'ять матчів, щоб я забив гол.
Буде і тиск... але в Іспанії він теж був, коли я не забивав сім матчів підряд. Проте я справився з цим, тому і тут справлюсь.
Ставлення партнерів не змінилося. Відчувається лише в плані гри, що на мене більше надіються", — сказав Довбик.
Нагадаємо, Артем отримав "трофей Пічічі", ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги в цьому сезоні. В українця — 24 голи.
У п'ятницю, 7 червня, збірна України у межах підготовки до Євро-2024 зіграє товариський матч проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.