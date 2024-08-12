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Довбик назвав ціль Роми на сезон

Олександр Булава — 12 серпня, 11:35
Довбик назвав ціль Роми на сезон

Український нападник Роми Артем Довбик вважає, що римляни повинні за будь-яку ціну повернутися у Лігу чемпіонів за підсумками сезону-2024/25.

Цитує форварда La Gazetta dello Sport.

"Ми маємо повернутися до Ліги Чемпіонів. Це дуже важлива мета, якої потрібно досягти за будь-яку ціну. Рома не грала у цьому турнірі надто довго", — сказав Довбик.

Напередодні гру українського нападника прокоментував головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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