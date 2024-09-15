Арсенал Зінченка повторив історичне досягнення клубу
Мікель Артета
Арсенал вперше з 1988 року здобув 3 перемоги поспіль на виїзді над Тоттенгемом у північнолондонському дербі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Гунери" повторили історичне досягнення, яке досягли ще у минулому столітті.
Також для Арсенала цей матч став 5 поспіль, у якому "каноніри" не програють в особистих зустрічах з Тоттенгемом. Вони здобули 4 перемоги та 1 раз зіграли у нічию.
Востаннє "шпори" перемагали у дербі у травні 2022 року. Матч закінчився з рахунком (3:0).
Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, Тоттенгем програв Арсеналу (0:1) у матчі 4 туру АПЛ. Єдиним голом відзначився бразильський захисник Габріел. Зінченко пропустив поєдинок через травму.