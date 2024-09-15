Арсенал Зінченка повторив історичне досягнення клубу

Арсенал вперше з 1988 року здобув 3 перемоги поспіль на виїзді над Тоттенгемом у північнолондонському дербі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Гунери" повторили історичне досягнення, яке досягли ще у минулому столітті.

🔴⚪️ Arsenal have recorded three successive away league wins at Tottenham in the North London Derby for the first time since 1988.



Four points in four games for Spurs in Premier League. 📉 pic.twitter.com/PABCZ1GVt4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024

Також для Арсенала цей матч став 5 поспіль, у якому "каноніри" не програють в особистих зустрічах з Тоттенгемом. Вони здобули 4 перемоги та 1 раз зіграли у нічию.

Востаннє "шпори" перемагали у дербі у травні 2022 року. Матч закінчився з рахунком (3:0).

Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, Тоттенгем програв Арсеналу (0:1) у матчі 4 туру АПЛ. Єдиним голом відзначився бразильський захисник Габріел. Зінченко пропустив поєдинок через травму.