Арсенал виділить 75 млн євро на трансфер нападника Спортинга

Арсенал близький до угоди зі Спортингом щодо нападника Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє A Bola.

"Каноніри" вже узгодили умови особистого контракту з 26-річним форвардом, за яким він зароблятиме 8,3 млн євро. Також Спортинг отримає за перехід гравця 75 млн євро.

Завдяки впливу нового спортивного директора лондонців Андреа Берти, дев'ятий номер "левів" випередив у гонці за місце в атаці Арсеналу словенця Беньяміна Шешко з Лейпцига.

Питання трансферу буде вирішено після завершення сезону у чемпіонаті Португалії.

У нинішньому сезоні Віктор Дьокереш взяв участь у 48 матчах Спортинга в усіх турнірах, у яких відзначився 52 голами та 12 асистами. Наразі він є головним претендентом на Золоту бутсу за підсумками сезону-2024/25. Форвард збірної Швеції також опинився у списку тих, хто боротиметься за Золотий м'яч-2025.

Напередодні капітан Арсеналу Мартін Едегор назвав єдиний недолік свого українського одноклубника Олександра Зінченка.