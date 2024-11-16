Англійський гранд відновив інтерес до Мудрика

Лондонський Арсенал відновив інтерес до українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Arsenalinsider.

У підписанні гравця зацікавлений головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Однак можливий перехід Михайла цієї зими малоймовірний, тож Арсенал розгляне підписання Мудрика у літнє трансферне вікно 2025 року.

У клубі, за який також виступає український захисник Олександр Зінченко, вважають, що Мудрик зможе розкрити свій потенціал під керівництвом Артети, як це зробив Кай Гаверц, який перейшов з Челсі, маючи там проблеми з ігровою практикою.

Раніше повідомлялося, що українського вінгера взимку планує орендувати Крістал Пелес.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 11 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 2 голами та 4 результативними передачами. Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.