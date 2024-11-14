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Мудрик взимку може змінити клубну прописку в АПЛ

Олексій Мурзак — 14 листопада 2024, 15:53
Мудрик взимку може змінити клубну прописку в АПЛ
Михайло Мудрик
Getty Images

Клуб Англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес розглядає варіант з орендою півзахисника Челсі Михайла Мудрика в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє портал Footballtransfers.

Ініціатором можливого трансферу українця виступив президент "орлів" Стів Періш.

Видання додає, що цей варіант є безпрограшним сценарієм для всіх залучених сторін, адже Михайло останнім часом отримує мало ігрового часу, а Пелес потребує атакувального футболіста після відходу Майкла Олісе в мюнхенську Баварію.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 11 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 2 голами та 4 результативними передачами. Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.

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