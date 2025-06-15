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Арсенал поновив переговори зі Спортингом щодо Дьокереша

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 09:26
Арсенал поновив переговори зі Спортингом щодо Дьокереша
Getty Images

Лондонський Арсенал не полишає спроб домовитись зі Спортингом щодо трансферу нападника Віктора Дьокереша.

Про це повідомляє видання Record.

"Каноніри" готують нову пропозицію для португальського колективу, яка разом із бонусами сягатиме 70 мільйонів євро. Саме на таку суму домовлялись Дьокереш та президент Спортинга минулого року на тлі можливого відходу нападника.

Сам футболіст вже встиг відмовити Манчестер Юнайтед наголосивши, що його пріоритет – грати за Арсенал.

У сезоні-2024/25 Віктор Дьокереш забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах Спортинга.

Раніше сам президент "левів" висловився щодо можливої "джентльменської угоди" з Віктором Дьокерешем.

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