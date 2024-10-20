Арсенал встановив особисте антидосягнення за кількістю червоних карток

Кількість отриманих червоних карток Арсенала на старті сезону-2024/25 перевищує показник за попередні два розіграші.

Про це повідомляє Squawka.

За інформацією джерела, "каноніри" у попередніх двох сезонах отримали всього дві червоних картки, тоді як за 8 матчів поточного розіграшу гравцям команди тричі показували червону картку.

Напередодні захисник Арсенала Вільям Саліба отримав пряме вилучення через затримку суперника. Для нього це стало першою червоною карткою в кар'єрі. Також вилучення були у матчі 5 туру проти Манчестер Сіті, та у поєдинку 3 туру проти Брайтона.

Arsenal have picked up more red cards in the opening eight Premier League games of 2024/25 (3) than the previous two PL seasons combined (2).



William Saliba will now miss the game against Liverpool. 👀 pic.twitter.com/gM6XSbxqZs — Squawka (@Squawka) October 19, 2024

Наразі команда, за яку виступає український захисник Олександр Зінченко, посідаю 3 місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 17 очок після 8 матчів.

Напередодні "каноніри" через вилучення поступилися Борнмуту, за який виступає Ілля Забарний. Українець став одним із найгірших гравців у цьому матчі.