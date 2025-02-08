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Це велика команда: Арройо – про перехід у Шахтар

Олександр Булава — 8 лютого 2025, 12:18
Дієго Арройо прокоментував перехід у Шахтар
Дієго Арройо
Шахтар Донецьк

19-річний болівійський захисник Дієго Арройо відреагував на свій перехід у донецький Шахтар.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Я надзвичайно радий приєднатися до команди. Для мене, без перебільшення, велика честь бути тут, у «Шахтарі», клубі з великою історією. Я дуже схвильований і робитиму все можливе, аби довести, що дійсно заслужив право виступати в цій футболці.

Звісно ж, це дуже важливий день як для мене, так і для моєї родини. Вони всі були зацікавлені в цьому переході, ми дуже радіємо, що я маю змогу бути тут. Уже зараз я можу доводити безпосередньо на футбольному полі те, на що здатний, і гідно втілити в життя нашу спільну мрію.

Шахтар є дуже великою командою із вражаючою історією. Це найкращий клуб України, бути тут – честь для мене. Зі свого боку я демонструватиму, чим саме заслужив знаходитися в цій команді, допомагатиму їй здобувати нові перемоги і досягати нових звершень.

У першу чергу, з огляду на індивідуальні досягнення, хочу бути максимально корисним для команди, заслужити якомога більше ігрових хвилин на полі. Якщо говорити про колективні здобутки, то хочу зіграти в Лізі чемпіонів, допомагати здобувати перемоги й вигравати трофеї. І також прагну гарно зарекомендувати свою країну у футбольному світі", – розповів Арройо.

Напередодні Шахтар оголосив про трансфер гравця. Нагадаємо, оборонець дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. З того часу він провів 3 поєдинки, в яких зробив 1 асист. Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що донецький клуб домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.

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