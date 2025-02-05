Президент болівійського клубу підтвердив трансфер захисника у Шахтар

Президент болівійського Болівара Марсело Клауре підтвердив перехід захисника команди Дієго Арройо у донецький Шахтар.

Про це бізнесмен розповів у своїх соцмережах.

"Я радий оголосити про історичний продаж Дієго у донецький Шахтар за 1 мільйон доларів. Я завжди казав, що ми зможемо дати болівійським дітям усе для розвитку їх здібностей.

Ми вітаємо нашого футболіста та віримо, що Арройо зробить вагомий внесок у розвиток Шахтаря", – написав Клауре.

Continúa rodando el balón del talento boliviano en el futbol mundial.

Estoy emocionado de anunciar la venta histórica, por $us 1 millón, de la ficha del joven futbolista boliviano 🇧🇴 Diego Arroyo al Shakhtar Donetsk @FCShakhtar, el mejor equipo de Ucrania🇺🇦.

Este es uno de los… pic.twitter.com/zU7Odygu3g — Marcelo Claure (@marceloclaure) February 4, 2025

19-річний футболіст дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. З того часу він провів 3 поєдинки, в яких зробив 1 асист. Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що донецький клуб домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.