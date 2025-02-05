Президент болівійського клубу підтвердив трансфер захисника у Шахтар
Дієго Арройо
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Президент болівійського Болівара Марсело Клауре підтвердив перехід захисника команди Дієго Арройо у донецький Шахтар.
Про це бізнесмен розповів у своїх соцмережах.
"Я радий оголосити про історичний продаж Дієго у донецький Шахтар за 1 мільйон доларів. Я завжди казав, що ми зможемо дати болівійським дітям усе для розвитку їх здібностей.
Ми вітаємо нашого футболіста та віримо, що Арройо зробить вагомий внесок у розвиток Шахтаря", – написав Клауре.
19-річний футболіст дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. З того часу він провів 3 поєдинки, в яких зробив 1 асист. Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.
Раніше стало відомо, що донецький клуб домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.