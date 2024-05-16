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Арбітра ПФЛ затримали працівники ТЦК на залізничному вокзалі Одеси, коли зійшов з поїзда — журналіст Звєров

— 16 травня, 11:16
Арбітра ПФЛ затримали працівники ТЦК на залізничному вокзалі Одеси, коли зійшов з поїзда — журналіст Звєров

Суддю ПФЛ затримали працівники ТЦК та СП в Одесі, коли він зійшов з потяга.

Про це розповів український журналіст Володимир Звєров.

"Арбітр ПФЛ, який працює в Першій на Другій лігах України, приїхав в Одесу. Він їхав судити матч аматорів. Його зустріли в Одесі на залізничному вокзалі ТЦК і забрали. Кілька днів він провів з ними (у військкоматі — ред.) та згодом його відпустили.

Він зараз уже в себе вдома, але історія стала прецедентом, про який уже говорять в Українській асоціації футболу.

Арбітри у нас не мають броні від мобілізації. Вони не мають взагалі ніякої потенційної можливості отримати бронь від УАФ, тому що не співробітники цієї організації. У них — ФОП, просто співпрацюють з УАФ.

Ця ситуація зараз, м'яко кажучи, напружує багатьох суддів. Навряд чи це буде стосуватись арбітрів УПЛ. Але от судді Першої та Другої ліги зараз ставлять багато запитань своєму керівництву", — заявив Володимир.

Нагадаємо, Карпати визнані критично важливими для функціонування економіки – працівників забронювали від мобілізації.

Раніше працівників УПЛ і Зорі також забронювали.

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