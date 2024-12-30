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Конте: Я хочу перемагати навіть коли граю в карти з донькою

Володимир Максименко — 30 грудня 2024, 11:07
Конте: Я хочу перемагати навіть коли граю в карти з донькою
Антоніо Конте
Football Italia

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував мінімальну перемогу над Венецією в матчі 18 туру Серії А.

Слова спеціаліста наводить Eurosport.

"Навіть коли я граю з донькою в карти – я хочу вигравати. Я ніколи не підписуюсь на маленькі цілі та завжди хочу отримати максимум.

Ситуація у чемпіонаті покращується, ми працюємо від гри до гри. Дуже важливо уникати травм.

Распадорі? Ми працюємо над тим, щоб зробити його атакувальним півзахисником. Він може стати дуже ефективним вибором та рішенням різноманітних задач", – розповів Конте.

Після 18 турів неаполітанці розмістились на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи у своєму активі 41 заліковий бал.

Аталанта, яка йде на першому місці, має таку саму кількість очок, але кращі додаткові показники.

Третю стрічку посідає Інтер, який має на одне очко та зіграний матч менше.

Наступний матч Наполі зіграє четвертого січня – суперником стане Фіорентина.

Раніше повідомлялось про інтерес "адзуррі" до капітана Ювентуса.

Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

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