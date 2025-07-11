Розгром і неочікувана поразка: Оболонь провела два спаринги проти Ниви Тернопіль

Київська Оболонь провела одразу два товариські матчі проти першолігової Ниви Тернопіль на навчально-тренувальних зборах.

У першій грі "пивовари" розгромили суперника з рахунком 5:1, проте вже у наступному протистоянні неочікувано поступилися тернопільській команді з результатом 0:1.

Товариські матчі

11 липня

Оболонь – Нива Тернопіль 5:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 5 Блізніченко, 2:0 – 7 Блізніченко, 3:0 – 8 Устименко, 4:0 – 27 Устименко, 5:0 – 54 Ломницький, 5:1 – 90 Пежинський

Оболонь – Нива Тернопіль 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 – 60 Посєвкін

Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила про підписання трьох нових гравців. До складу "пивоварів" приєдналися захисники Дмитро Семенов та Євген Шевченко, а також голкіпер Вадим Сташків.