Олександрія прийматиме ЛНЗ, Кривбас зіграє з Карпатими, Зоря зустрінеться з Чорноморцем у 17 турі УПЛ

У суботу, 14 грудня, програма 17-го туру Української Прем'єр-ліги продовжиться трьома матчами.

Першими цього дня на футбольне поле вийдуть футболісти Олександрії та ЛНЗ. Черкаський клуб вже без звільненого головного тренера намагатиметься перервати свою чотириматчеву серію поразок у грі проти одного з лідерів чемпіонату, який нещодавно зазнав болісної поразки від Динамо.

Потім відбудеться поєдинок двох команд, які йдуть недалеко від єврокубкової зони – Кривбас прийматиме Карпати. Команди розділяють всього чотири очки, тому "леви" за рахунок перемоги можуть скоротити своє відставання від криворіжців до мінімуму.

В останній грі цього дня зустрінуться Зоря та Чорноморець. У той час як "чорно-білі" намагаються знайти свою гру та стабільність, одесити хочуть вибратися із зони перехідних матчів, при цьому маючи п'ятиматчеву серію поразок. Команда Олександра Бабича не перемагала в чемпіонаті з 4 жовтня.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

17 тур, 14 грудня

13:00 Олександрія – ЛНЗ

15:30 Кривбас – Карпати

18:00 Зоря – Чорноморець

Нагадаємо, що вчора 17-й тур УПЛ стартував матчем, у якому Ворскла програла Лівому берегу на своєму полі.