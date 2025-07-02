Анхель Торрес: Хочу допомогти Динамо виграти всі трофеї

Новачок Динамо Анхель Торрес поділився враженнями від перших днів австрійського збору та очікуваннями від нового сезону

Його слова публікує сайт киян.

"Хоча я приєднався до команди наприкінці минулого сезону, розраховував, що буду грати вже з наступного. Сподіваюся добре попрацювати під час передсезонної підготовки, щоб допомогти команді в усіх турнірах, у яких вона братиме участь та незабаром дебютувати", – заявив Торрес.

Футболіст зазначив, що на цих зборах планує покращити фізичну форму. Окрім цього, Торрес хоче попрацювати над дриблінгом та якістю флангових передач.

"Початок нового сезону наближається, з нетерпінням на нього чекаю. Вважаю, усі турніри дуже важливі для нас. Звісно, хочеться пройти кваліфікацію та провести хороший сезон у Лізі чемпіонів, а також – знову стати чемпіоном України та загалом виграти усі трофеї. Ми багато працюємо задля цього під час літнього збору", – резюмував він.

Нагадаємо, що Динамо уклало угоду з 25-річним колумбійським вінгером Анхелем Торресом на початку травня. Контракт із південноамериканським легіонером, який мав статус вільного агента, чинний три роки.

Кияни заявили Торреса на два останніх тури УПЛ минулого сезону, однак в офіційних матчах він так і не дебютував.