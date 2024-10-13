Англія зіграє з Фінляндією, Вірменія Петракова прийме Північну Македонію у 4 турі Ліги націй

Сьогодні, 13 жовтня, відбудеться вісім матчів четвертого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

У Лізі B збірна Англії після сенсаційної домашньої поразки від греків відправиться в гості до Фінляндії. Норвегія Ерлінга Голанда у Відні зіграє з австрійцями. Вірменія Олександра Петракова вдома прийматиме Північну Македонію у межах Ліги С.

Ліга націй сезону 2024/25

4 тур, 13 жовтня

Ліга В

16:00 Казахстан – Словенія

19:00 Фінляндія – Англія

21:45 Австрія – Норвегія

21:45 Греція – Ірландія

Ліга С

19:00 Вірменія – Північна Македонія

21:45 Фарерські Острови – Латвія

Ліга D

19:00 Ліхтенштейн – Гібралтар

19:00 Мальта – Молдова

Нагадаємо, 12 жовтня завершилися матчі третього туру Ліги націй УЄФА. З результатами можна ознайомитися ТУТ.