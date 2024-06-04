Анелька: Давайте перестанемо говорити, що Мбаппе має залишити свій слід в історії

Екснападник збірної Франції Ніколя Анелька вважає, що Кіліан Мбаппе вже вписав своє ім’я в історію світового футболу.

Своїми думками про спадщину новачка Реала Ніколя повідлився в інтерв’ю As.

"Йому буде складно перевершити те, чого досяг Кріштіану Роналду. Залежить від того, чи матиме він таку ж результативність. Але давайте перестанемо говорити, що Мбаппе має залишити свій слід в історії. Він уже зробив це", — сказав Анелька.

Напередодні Реал офіційно оголосив про підписання Кіліана. Також стало відомо, який номер узяв француз.