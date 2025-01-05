Колишнім хавбеком Динамо цікавиться іспанський клуб, а також команди з Польщі та Туреччини

Колишній півзахисник Динамо Олександр Андрієвський має кілька варіантів продовження кар'єри – від польських й турецьких команд та від клубу з Сегунди.

Про це сам гравець повідомив у інтерв'ю Українському футболу.

"Пропозиції є – це не чутки. Я поки не можу вам озвучити назви клубів, від яких я маю пропозиції, бо поки немає конкретики, але, повторюся, що дійсно маю кілька варіантів від польських й турецьких команд та від клубу з Сегунди. Коли вже підпишу контракт, тоді й повідомлю. Нині все ще у статусі вільного агента.



Інтерес з боку ЛНЗ? Так, з цим клубом я також контактую, ведуться розмови з керівництвом черкаського клубу. Спілкуємося. Новий тренер ЛНЗ Роман Григорчук мені поки не телефонував", – повідомив він.