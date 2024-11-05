Ми налаштовані оптимістично: Ярмоленко поділився очікуваннями від матчів Ліги Європи

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, що команда оптимістично налаштована на матчі Ліги Європи та буде боротися за кожне очко.

Його слова передає ФК Гамбург.

"Ми зіграли перші три матчі проти дуже сильних суперників з італійської та німецької ліг. Наші результати поки що не є задовільними, але на це є об'єктивні причини. Ми налаштовані оптимістично і будемо боротися за кожне очко в наступних іграх. Ще нічого не втрачено, у нас буде шанс набрати очки і поборотися за місце в плейоф", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, за три тури "біло-сині" не набрали очок у Лізі Європи. Були поразки від Роми (0:1), Гоффенгайма (0:2) та Лаціо (0:3). Наразі команда посідає передостаннє місце в турнірній таблиці.

Наступний поєдинок Динамо проведе проти угорського Ференцвароша. Зустріч відбудеться в четвер, 7 листопада, в Гамбурзі. Початок – о 22:00 за київським часом.