Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ми налаштовані оптимістично: Ярмоленко поділився очікуваннями від матчів Ліги Європи

Микола Дендак — 5 листопада 2024, 21:50
Ми налаштовані оптимістично: Ярмоленко поділився очікуваннями від матчів Ліги Європи
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, що команда оптимістично налаштована на матчі Ліги Європи та буде боротися за кожне очко.

Його слова передає ФК Гамбург.

"Ми зіграли перші три матчі проти дуже сильних суперників з італійської та німецької ліг. Наші результати поки що не є задовільними, але на це є об'єктивні причини. Ми налаштовані оптимістично і будемо боротися за кожне очко в наступних іграх. Ще нічого не втрачено, у нас буде шанс набрати очки і поборотися за місце в плейоф", – сказав Ярмоленко.
Читайте також :
Ярмоленко: Навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що стану частиною історії Динамо

Нагадаємо, за три тури "біло-сині" не набрали очок у Лізі Європи. Були поразки від Роми (0:1), Гоффенгайма (0:2) та Лаціо (0:3). Наразі команда посідає передостаннє місце в турнірній таблиці.

Наступний поєдинок Динамо проведе проти угорського Ференцвароша. Зустріч відбудеться в четвер, 7 листопада, в Гамбурзі. Початок – о 22:00 за київським часом.

Гоффенгайм Динамо Київ Лаціо Рома Ференцварош Андрій Ярмоленко Ліга Європи-2024/25

Динамо Київ

Ярмоленко: Навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що стану частиною історії Динамо
Динамо Київ – Ференцварош: анонс матчу основного етапу Ліги Європи
Легендарний гол Блохіна у ворота Баварії: момент, що змінив хід історії
Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо – Ференцварош
Дем'яненка відвіз у казарму – не хотів за Динамо грати: останнє велике інтерв'ю з легендою Динамо

Останні новини