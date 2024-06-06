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Ярмоленко: Спробуємо показати свій максимум на Євро-2024

Олександр Булава — 6 червня, 20:52
Ярмоленко: Спробуємо показати свій максимум на Євро-2024

Збірна України з футболу буде намагатися показати свій максимум на чемпіонаті Європи-2024. який відбудеться в Німеччині.

Про це розповів півзахисник українців Андрій Ярмоленко на передматчевій пресконференції.

"Наша місія на чемпіонаті Європи? До цього турніру буде прикута увага всього світу. Для нас це є можливістю нагадати всьому світу про те, що щодня в нас у країні вбивають дітей, жінок, гинуть військові. Для нас це також є стимулом.

Чемпіонат Європи як для гравців, так і для українців є дуже важливим. Ми спробуємо показати свій максимум", — сказав Ярмоленко.

Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому товариському матчі проти Німеччини. Наступний матч у межах підготовки до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко Євро-2024 з футболу

Андрій Ярмоленко

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