Ярмоленко: Спробуємо показати свій максимум на Євро-2024
Збірна України з футболу буде намагатися показати свій максимум на чемпіонаті Європи-2024. який відбудеться в Німеччині.
Про це розповів півзахисник українців Андрій Ярмоленко на передматчевій пресконференції.
"Наша місія на чемпіонаті Європи? До цього турніру буде прикута увага всього світу. Для нас це є можливістю нагадати всьому світу про те, що щодня в нас у країні вбивають дітей, жінок, гинуть військові. Для нас це також є стимулом.
Чемпіонат Європи як для гравців, так і для українців є дуже важливим. Ми спробуємо показати свій максимум", — сказав Ярмоленко.
Напередодні збірна України втримала нульову нічию у гостьовому товариському матчі проти Німеччини. Наступний матч у межах підготовки до Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють 7 червня проти Польщі. Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку.
Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.