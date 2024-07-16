Ярмоленко дзвонив потенційному новачку Динамо

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко дзвонив футболісту Дніпра-1 Раміку Гаджиєву та переконував його приєднатися до столичного клубу.

Про це розповів Михайло Співаковський в етері YouTube-каналу "ТаТоТаке".

"Ярмоленко зателефонував Гаджиєву, висловив свою позицію, позицію клубу. І це не був відвертий тиск, йому Ярмоленко сказав у кінці: "Це твоє життя, твоя кар’єра, вирішуй сам". Гаджиєв зараз на чемпіонаті Європи U-19 і рішення буде приймати тільки після 28-го липня", – сказав Cпіваковський.

Зазначимо, що в сезоні 2023/24 18-річний вінгер провів 8 матчів за Дніпро-1, де відзначився 1 забитим м'ячем.

Нагадаємо, що раніше "біло-сині" підписали двох гравців дніпровського клубу, Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського.