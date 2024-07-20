Занадто дорого: Реднапп згадав, як відмовився купувати Шевченка у Вест Гем за 1 мільйон фунтів

У 1994 році англійський Вест Гем міг підписати легендарного українського футболіста Андрія Шевченка, який тоді робив перші кроки в професіональному футболі.

Про це talkSPORT розповів відомий тренер Гаррі Реднапп, який тренував "молотобійців".

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"Френк Лемпард-старший тоді був моїм асистентом. Він знав хлопців з Іст-Енду, які займалися бізнесом у Росії та Україні. Вони сказали: "Ми можемо привезти на перегляд будь-яких гравців — найкращих гравців, на яких слід звернути увагу". Вони привезли двох футболістів, і ми організували матч із резервом Барнета. Шевченко зробив дубль, він нам сподобався, але коштував приблизно 1 мільйон фунтів. Я пам'ятаю, як говорив із Френком після цього і сказав: "Це занадто дорого". Йому було всього 17 або 18 років. Ми його не купили, ці хлопці зателефонували мені через кілька років і лаяли мене за це", — пригадав Реднапп.

Нагадаємо, в 1994 році Андрій Шевченко дебютував за основну команду київського Динамо, а ще через рік вперше зіграв за національну збірну України. Влітку 1999-го Мілан придбав талановитого нападника за 25 мільйонів доларів.