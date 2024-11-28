Анчелотті: Реал буде змагатися за перемогу в Лізі чемпіонів

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що його підопічні вийдуть у плейоф Ліги чемпіонів та змагатимуться за перемогу в турнірі.

Про це італійський наставник розповів після поразки від Ліверпуля в 5 турі основного етапу ЛЧ (2:0).

"Ми кваліфікуємось до наступного раунду та будемо змагатися, як кожного року. Ви побачите".

⚪️❗️ Ancelotti: “We will qualify to the next round and we will compete as every year. You will see”. pic.twitter.com/RGCYeIq69K — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024

Також головний тренер "вершкових" відзначив, що команда підтримує французького нападника Кіліана Мбаппе, який не виступає на тому рівні, який від нього очікують.

"Мбаппе має нашу підтримку і він незабаром виправить ситуацію. Мбаппе – надзвичайний гравець, ми повинні бути терплячими. Він добре справляється і добре адаптується. Ми з ним", – заявив Анчелотті.

🤍🫂 Ancelotti: “Mbappé has all of our support and he will soon turn the situation around” 👊🏻



“Mbappé is an extraordinary player, we must be patient. He's doing well and adapting well. We are with him”. pic.twitter.com/BO1HmmwTpN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2024

Після п'яти зіграних турів королівський клуб займає 24-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 6 очок.

Наступним суперником команди Андрія Луніна в Лізі чемпіонів стане Аталанта, виїзна гра іспанців відбудеться 10 грудня.

Нагадаємо, що у паралельному поєдинку між Шахтарем та ПСВ голкіпер "гірників" Дмитро Різник встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, зробивши неймовірну кількість сейвів.

На жаль, навіть цього не вистачило, щоб українська команда здобула хоча б нічийний результат – суперник вирвав перемогу на останній хвилині доданого часу.