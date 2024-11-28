Анчелотті: Реал буде змагатися за перемогу в Лізі чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що його підопічні вийдуть у плейоф Ліги чемпіонів та змагатимуться за перемогу в турнірі.
Про це італійський наставник розповів після поразки від Ліверпуля в 5 турі основного етапу ЛЧ (2:0).
"Ми кваліфікуємось до наступного раунду та будемо змагатися, як кожного року. Ви побачите".
Також головний тренер "вершкових" відзначив, що команда підтримує французького нападника Кіліана Мбаппе, який не виступає на тому рівні, який від нього очікують.
"Мбаппе має нашу підтримку і він незабаром виправить ситуацію. Мбаппе – надзвичайний гравець, ми повинні бути терплячими. Він добре справляється і добре адаптується. Ми з ним", – заявив Анчелотті.
Після п'яти зіграних турів королівський клуб займає 24-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 6 очок.
Наступним суперником команди Андрія Луніна в Лізі чемпіонів стане Аталанта, виїзна гра іспанців відбудеться 10 грудня.
Нагадаємо, що у паралельному поєдинку між Шахтарем та ПСВ голкіпер "гірників" Дмитро Різник встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, зробивши неймовірну кількість сейвів.
На жаль, навіть цього не вистачило, щоб українська команда здобула хоча б нічийний результат – суперник вирвав перемогу на останній хвилині доданого часу.