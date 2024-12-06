Він повинен пережити цей момент: Анчелотті висловився щодо спаду Мбаппе

Головний тренер Реала Карло Анчелотті підтримав півзахисника "вершкових" Кіліана Мбаппе та висловився щодо його спаду після переходу в мадридський клуб.

Його слова наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Ми всі з Мбаппе. Він повинен пережити цей момент, боротися, жертвувати собою. Рано чи пізно це закінчиться. Що дає мені гарне відчуття, так це те, що в останніх двох іграх його інтенсивність покращилася. Він не показує свою найкращу версію, але він це знає", - резюмував італієць.

🚨🇫🇷 Ancelotti: "We are all with Mbappé. He has to endure the moment, fight, sacrifice himself. Sooner or later it will end".



"What gives me a good feeling is that in the last two games his intensity has improved".



He's not showing his best version but he knows it". pic.twitter.com/xdI9NshWwZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2024

Раніше Анчелотті сказав, що Мбаппе треба дати трохи часу адаптуватися.

Нагадаємо, що французький форвард приєднався до Реалу з ПСЖ на правах вільного агента.

На рахунку Кіліана 10 голів та два асисти у двадцяти зіграних матчах.

Напередодні Реал сенсаційно поступився Атлетику в Ла Лізі (1:2), а сам Мбаппе не реалізував пенальті.