Анчелотті: Мбаппе грає не на своєму рівні

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про нападника "вершкових" Кіліана Мбаппе.

Цитує італійського спеціаліста Фабріціо Романо.

"Кіліан грає не на своєму найкращому рівні, але дайте йому трохи часу адаптуватись. Він забив десять м'ячів та може краще. Кіліан дуже важко працює", - розповів Анчелотті.

"Кіліан грає не на своєму найкращому рівні, але дайте йому трохи часу адаптуватись.

Він забив десять м'ячів та може краще. Кіліан дуже важко працює", - розповів Анчелотті.

⚪️🇫🇷 Ancelotti: “Kylian Mbappé is not playing at his best level, but let’s give him time to adapt”.



“He’s scored 10 goals, he can be better but he’s working hard”. pic.twitter.com/wYePOr6yKD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2024

Нагадаємо, що французький форвард приєднався до Реалу з ПСЖ на правах вільного агента.

На рахунку Кіліана 10 голів та два асисти у двадцяти зіграних матчах.

Напередодні Реал сенсаційно поступився Атлетику в Ла Лізі (1:2), а сам Мбаппе не реалізував пенальті.

Наступний матч "королівський клуб" проведе проти Жирони. Поєдинок відбудеться 7 грудня, а стартовий свисток заплановано на 22:00.