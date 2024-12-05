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Анчелотті: Мбаппе грає не на своєму рівні

Володимир Максименко — 5 грудня 2024, 15:55
Анчелотті: Мбаппе грає не на своєму рівні
Карло Анчелотті та Кіліан Мбаппе
Getty images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про нападника "вершкових" Кіліана Мбаппе.

Цитує італійського спеціаліста Фабріціо Романо.

"Кіліан грає не на своєму найкращому рівні, але дайте йому трохи часу адаптуватись.

Він забив десять м'ячів та може краще. Кіліан дуже важко працює", - розповів Анчелотті.

"Кіліан грає не на своєму найкращому рівні, але дайте йому трохи часу адаптуватись.

Він забив десять м'ячів та може краще. Кіліан дуже важко працює", - розповів Анчелотті.

Нагадаємо, що французький форвард приєднався до Реалу з ПСЖ на правах вільного агента.

На рахунку Кіліана 10 голів та два асисти у двадцяти зіграних матчах.

Напередодні Реал сенсаційно поступився Атлетику в Ла Лізі (1:2), а сам Мбаппе не реалізував пенальті.

Наступний матч "королівський клуб" проведе проти Жирони. Поєдинок відбудеться 7 грудня, а стартовий свисток заплановано на 22:00.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Карло Анчелотті

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