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Трубін: У нас неправильний настрій, менталітет

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 12:57
Трубін: У нас неправильний настрій, менталітет
Анатолій Трубін
Getty Images

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін оцінив можливість виходу на чемпіонат світу-2026 з другого місця у відбірковій групі.

Футболіст дав свій коментар для Футбол 2.0.

"Кваліфікація на чемпіонат світу з другого місця? Ось бачите, це наш якийсь неправильний настрій, менталітет. Це те ж саме, що було після першої гри. Потрібно налаштовуватись на кожну гру окремо.

Усі ми пам'ятаємо, що ми грали з Францією, були й перемоги, і нічиї. Тому потрібно налаштуватись, і все можливо. Кожна окрема гра – це щось нове, і в кожній окремій грі можна перемогти будь-якого суперника. Звичайно, ми всі розуміємо рівень Франції, що буде дуже важко. Але я вважаю, що все можливо, і ще є в нас час до вересня. Буде дуже цікаво", – розповів Трубін.

Груповий етап відбору на ЧС завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.

Раніше аналітичний портал шанси збірної України вийти на чемпіонат світу.

Збірна України з футболу Анатолій Трубін Чемпіонат Світу 2026

Анатолій Трубін

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