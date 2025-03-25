Трубін: У нас неправильний настрій, менталітет

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін оцінив можливість виходу на чемпіонат світу-2026 з другого місця у відбірковій групі.

Футболіст дав свій коментар для Футбол 2.0.

"Кваліфікація на чемпіонат світу з другого місця? Ось бачите, це наш якийсь неправильний настрій, менталітет. Це те ж саме, що було після першої гри. Потрібно налаштовуватись на кожну гру окремо.



Усі ми пам'ятаємо, що ми грали з Францією, були й перемоги, і нічиї. Тому потрібно налаштуватись, і все можливо. Кожна окрема гра – це щось нове, і в кожній окремій грі можна перемогти будь-якого суперника. Звичайно, ми всі розуміємо рівень Франції, що буде дуже важко. Але я вважаю, що все можливо, і ще є в нас час до вересня. Буде дуже цікаво", – розповів Трубін.