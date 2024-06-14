Трубін: У дитинстві любив футбол, але не любив бігати

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розповів, чому в дитинстві вирішив стати воротарем.

Гравець Бенфіки дав інтерв'ю на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

"Мені одразу сподобалося це. Мені батьки казали, що я казав у дитинстві, що дуже люблю футбол, але не люблю бігати. Я одразу хотів бути воротарем, в мене не було інших думок.

Сучасний футбол такий, що воротарі грають ногами краще, ніж деякі польові футболісти", — сказав Трубін.

Раніше Анатолій, разом з іншими гравцями збірної України, взяв участь у відеоролику із закликом про підтримку України у війні з Росією. Зокрема, голкіпер згадав свій рідний Донецьк.

На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.