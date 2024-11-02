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Аморім визначився з пріоритетним трансфером у Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 2 листопада, 14:58
Аморім визначився з пріоритетним трансфером у Манчестер Юнайтед
Getty Images

Новий головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім зацікавлений у трансфері вінгера італійського Наполі Хвічі Кварацхелії.

Про це повідомляє Caught Offside.

Португальський фахівець хоче, щоб 23-річний грузин замінив бразильського вінгера Антоні.

Наполі оцінює гравця у 90 млн фунтів. Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Наразі переговори про нову угоду з неаполітанцями зайшли в глухий кут.

У нинішньому сезоні грузинський гравець провів 12 матчів за неаполітанський клуб в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Аморім приступить до виконання своїх обов’язків під час міжнародної паузи. Зазначимо, що Рубен став наймолодшим тренером МЮ з 1970 року.

Попередник португальця, Ерік тен Гаг напередодні вперше прокоментував звільнення з клубу. Він звернувся до вболівальників та подякував їм за підтримку.

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