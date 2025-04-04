Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: де дивитися дербі в АПЛ

Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті зустрінуться в культовому дербі в межах поєдинку 31 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться у неділю, 6 квітня, на стадіоні "Олд Траффорд". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі Setanta Sports Ukraine та на OTT сервісі Setanta Sports.

Підопічні Жузепа Гвардіоли напередодні гри розташувалися на 5 сходинці турнірної таблиці, від 4 місця "містян" відділяє 1 заліковий бал.

Манчестер Юнайтед наразі знаходиться на 13 позиції в чемпіонаті Англії, заробивши за 30 турів 37 очок. Підопічні Рубена Аморіма зазнали поразки від Ноттінгема в попередньому матчі АПЛ.