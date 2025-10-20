Аморім прокоментував сенсаційну перемогу Манчестер Юнайтед над Ліверпулем

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про несподівану перемогу команди над Ліверпулем в матчі 8-го туру АПЛ.

Слова фахівця передає BBC.

"Це моя найбільша перемога за той час, що я треную Манчестер Юнайтед. Сьогодні вона дуже багато для нас означає, але завтра вже не буде. Це три очки та дуже добра перемога – все.

Ми розібрали гру та знали, наскільки важливі для нас стандарти. У команди був дух – це найголовніше, так можна виграти будь-який матч. Тепер нам потрібно готуватись до наступної гри", – розповів Аморім.

Завдяки перемозі МЮ піднявся на 9 сходинку турнірної таблиці, а Ліверпуль залишився 3-м, втративши можливість скоротити відставання від Арсенала та Манчестер Сіті.

Зазначимо, що для португальця ця перемога стала історичною – вперше на чолі "червоних дияволів" він зміг виграти два матчі поспіль в АПЛ.

У наступному турі МЮ гратиме проти Брайтона – зустріч заплановано на 25 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Раніше Аморім розповів, за рахунок чого команда збирається вигравати матчі цього сезону.