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Аморім – про перемогу над Рейнджерс: Після втрати контролю було важко повернутись у гру

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 07:07
Аморім – про перемогу над Рейнджерс: Після втрати контролю було важко повернутись у гру
Рубен Аморім
Getty images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував перемогу над Рейнджерс в матчі сьомого туру Ліги Європи.

Слова фахівця наводить офіційний сайт УЄФА.

"Добра перемога. Ми краще грали із м'ячем, мали більше передач та більше швидкості.

Ми непогано почали другий тайм, але втратили контроль не декілька хвилин і після цього важко було повернутись у гру. Зрештою, команда змогла забити ще раз і здобула заслужену перемогу.

Гарна новина полягає в тому, що ми створювали моменти та залишались холоднокровними. Це дуже важливо", – резюмував Аморім.

Після семи турів "червоні дияволи" розмістились на четвертому місці у турнірній таблиці Ліги Європи, маючи у своєму активі 15 очок.

Наступний матч МЮ зіграє проти Стяуа. Поєдинок відбудеться 30 січня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що "манкуніанці" відхилили пропозицію Наполі щодо свого вінгера.

Манчестер Юнайтед Рейнджерс Рубен Аморім Ліга Європи-2024/25

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