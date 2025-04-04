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Аморім: Було б божевіллям вірити, що Манчестер Юнайтед найближчими роками стане чемпіоном

Олексій Погорелов — 4 квітня 2025, 23:46
Аморім: Було б божевіллям вірити, що Манчестер Юнайтед найближчими роками стане чемпіоном
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що його команда найближчими сезонами не зможе виграти титул чемпіона Англії.

Слова 40-річного португальця наводить ESPN.

Манкуніанці посідають тільки тринадцяте місце таблиці АПЛ, маючи 37 очок після 30 турів.

Фанати "червоних дияволів" не бачили чемпіонський титул на "Олд Траффорд" з 2013 року. І Аморім вважає, що не варто сподіватися на виправлення цієї ситуації найближчими роками.

"Ми робимо багато речей, встановлюємо певні стандарти, іноді міняємо гравців, щоб вони пристосувалися до наших нових стандартів. Я знаю, що це важко зробити лише за один рік. Я не кажу, що ми виграємо титул наступного року, я не божевільний. Ми багато страждаємо, щоб наступного року бути набагато кращими, і це наша мета.

Я знаю, що ми не будемо найбільшим претендентом у найближчі рік-два. Я знаю, що нам потрібно багато чого зробити. Ми поспішаємо. Я не хочу думати, що нам потрібно багато років, щоб бути конкурентоспроможними, я не можу так думати. Я не можу з цим впоратися. Це не в мені", – сказав Аморім.

На думку португальського фахівця, МЮ треба багато чого зробити, щоб наздогнати суперників.

"Не тільки Манчестер Сіті, але й інші команди, вони вже знаходяться на такому рівні, що нам потрібно багато зусиль, щоб їх наздогнати. І вони напевно знову стануть краще в наступному сезоні.

Я просто хочу зосередитися на наших сильних сторонах, а потім спробувати використати наш клуб, щоб привести одного або двох гравців, великих гравців. Іноді великі гравці для мене відрізняються від великих гравців для вас (ЗМІ)".

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті у матчі 31 туру АПЛ.

Раніше колишній гравець Арсенала Еммануель Петі назвав обох тренерів обох манчестерських команд головними розчаруваннями сезону.

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