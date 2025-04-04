Аморім: Було б божевіллям вірити, що Манчестер Юнайтед найближчими роками стане чемпіоном

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що його команда найближчими сезонами не зможе виграти титул чемпіона Англії.

Слова 40-річного португальця наводить ESPN.

Манкуніанці посідають тільки тринадцяте місце таблиці АПЛ, маючи 37 очок після 30 турів.

Фанати "червоних дияволів" не бачили чемпіонський титул на "Олд Траффорд" з 2013 року. І Аморім вважає, що не варто сподіватися на виправлення цієї ситуації найближчими роками.

"Ми робимо багато речей, встановлюємо певні стандарти, іноді міняємо гравців, щоб вони пристосувалися до наших нових стандартів. Я знаю, що це важко зробити лише за один рік. Я не кажу, що ми виграємо титул наступного року, я не божевільний. Ми багато страждаємо, щоб наступного року бути набагато кращими, і це наша мета. Я знаю, що ми не будемо найбільшим претендентом у найближчі рік-два. Я знаю, що нам потрібно багато чого зробити. Ми поспішаємо. Я не хочу думати, що нам потрібно багато років, щоб бути конкурентоспроможними, я не можу так думати. Я не можу з цим впоратися. Це не в мені", – сказав Аморім.

На думку португальського фахівця, МЮ треба багато чого зробити, щоб наздогнати суперників.

"Не тільки Манчестер Сіті, але й інші команди, вони вже знаходяться на такому рівні, що нам потрібно багато зусиль, щоб їх наздогнати. І вони напевно знову стануть краще в наступному сезоні. Я просто хочу зосередитися на наших сильних сторонах, а потім спробувати використати наш клуб, щоб привести одного або двох гравців, великих гравців. Іноді великі гравці для мене відрізняються від великих гравців для вас (ЗМІ)".

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті у матчі 31 туру АПЛ.

Раніше колишній гравець Арсенала Еммануель Петі назвав обох тренерів обох манчестерських команд головними розчаруваннями сезону.