Аморім – про проблеми: Я поважаю Постекоглу, але Манчестер Юнайтед більший клуб за Тоттенгем

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім віддав належне своєму колезі Ангелосу Постекоглу з Тоттенгема, проте вказав, що його клуб є більшим, ніж лондонський.

Слова 40-річного португальця наводить The Athletic.

Під час пресконференції до матчу 25 туру АПЛ, у якому зійдуться 13 та 14 команди чемпіонату, журналіст попросив Аморіма порівняти ситуації, в яких опинилися ці два колективи.

"Я великий шанувальник Анге. Я з іншої культури, всі португальці пристосовуються. (Зараз )ми не виграємо ігри. Я розумію зв'язок між мною та Анге, у нас є проблеми. З усією повагою, ми у більшому клубі. Він хоче грати у футбол правильно", – сказав Аморім.

Португалець також заявив, що у нього є певні кадрові проблеми.

"Це був хороший тиждень, поки два дні тому у нас не виникли деякі проблеми. У нас немає гравців, які могли б повернутися. Можливо, у нас є одна або дві проблеми, ми чекаємо. У нас є один гравець, який захворів, побачимо на вихідних.

Такі гравці, як Люк Шоу, Джонні Еванс та Мейсон Маунт, працюють над відновленням своєї фізичної форми після тривалої відсутності в команді.

На запитання, чи були це проблеми у гравців, які відновлюються після травм, Аморім відповів: "Так. Побачимо на вихідних".

Матч між Тоттенгемом та Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 16 лютого. Старт поєдинку запланований на 18:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що манкуніанці домовилися про призначення топового директора, який раніше працював у ПСЖ та НБА.